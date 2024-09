Knabenkapelle gibt in Markham ein Konzert

Die Knabenkapelle Nördlingen ist derzeit auf dem amerikanischen Kontinent unterwegs. Ihre Konzertreise startete sie in Markham, um neben dem eigenen Jubiläum „100 Jahre Knabenkapelle“ auch das 230-jährige Bestehen von Nördlingens kanadischer Partnerstadt zu feiern. Höhepunkt des Aufenthalts war für die 69 Buben und ihre sieben Betreuer der Empfang von stellvertretendem Bürgermeister Michael Chan und der Stadträtin Karen Rea. Oberbürgermeister David Wittner legte im Namen der Stadt Blumen am Grab von Aksel Rinck (1921 bis 2022) nieder. Diese Geste würdigt Rincks unermüdlichen Einsatz für die Verbindung der Städte Nördlingen und Markham und die daraus resultierende Begründung der Städtepartnerschaft im Jahr 2001. Ein weiterer Höhepunkt war das Gemeinschaftskonzert mit der Markham Concert Band. Nach dem Besuch in Markham geht es weiter nach Chicago, wo die Kapelle unter anderem an der Steubenparade teilnehmen und den Spuren von Oscar Mayer folgen wird, der 1924 mit einer Spende von 500 Dollar die Gründung der Knabenkapelle unterstützte. (AZ)

