Autofahrerinnen stoßen zusammen

Am Mittwochabend gegen 23.15 Uhr sind zwei Autofahrerinnen auf der Ortsverbindungsstraße von Nittingen in Richtung Belzheim bei Ehingen kollidiert. Die 21-Jährige missachtete die Vorfahrt, der von links heranfahrenden, bevorrechtigen 65-Jährigen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall entstand an beiden Fahrzeugen ein Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht wurden die Autofahrerinnen bei dem Unfall nicht verletzt. Die 56-Jährige wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)

