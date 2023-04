Beobachtungen aus dem Fitnessstudio: Wenig Stoff, viele Spiegelblicke

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger sieht sich eher als Mannschaftssportlerin, nicht als Fitnessstudio-Fan. Nach drei Zehnerkarten wendet sich allmählich das Blatt.

Der folgende Text basiert auf Ressentiments, Neid und massiver Überheblichkeit. Dennoch überwiegt der Drang, meine Beobachtungen zu teilen.

Jahrelang habe ich es geschafft, mich Fitnessstudios zu verweigern. Die Vorstellung, alleine trainieren und alleine duschen zu müssen, um dann nach dem Training irgendwas mit wenig Fett und viel Proteinen zu sich zu nehmen (oder wars wenig Proteine und viel Fett?), entfachte, während gekonnt eine Kiste Radler in unsere Runde geschoben wurde, eher Mitleid als Interesse. Als Mannschaftssportler gehören herablassende Vorstellungen vermutlich zum Genpool.

An der Spiegelwand ist Zeit zum Durchatmen

Naja, besondere Zeiten (= alternder Körper) erfordern besondere Maßnahmen (= zumindest mal eine Zehnerkarte) und so sehe ich mich selbst plötzlich in der Warm-up-Zone warm uppen. Ich, in meinem Schwäbischer Meister Baumwolle-Shirt, bei dem ich geflissentlich ignoriere, dass es unter der Achsel zwei Löcher hat und ich seit der C-Jugend also tatsächlich nicht mehr gewachsen bin. Während ich versuche, die englischen Fachbegriffe auf meinem Trainingsplan zu übersetzen, werfe ich Seitenblicke auf – in H&M-Achselshirts gepresste – Männeroberkörper und auf Frauen, deren Bäckchen frei von Rötungen und deren Bäuche frei von Stoff sind. Und die in regelmäßigen Abständen an der Spiegelwand vorbeilaufen und einen Tick zu lange davor stehen bleiben.

Und dann tue ich so, als würde ich irgendwelche Wiederholungen zählen von etwas, das nach einem Schmetterling klingt, aber bei dem ich definitiv nicht wie einer aussehe, und höre währenddessen im gesamten Studio nichts (schließlich hat jeder Kopfhörer in den Ohren). Nichts außer gelegentliches Stöhnen, Prusten, Fluchen beim Heben oder Fallenlassen der Gewichte. Ich mache nie Geräusche. Mein Schweinehund verbietet es mir, mit Maximalkraft zu arbeiten. Ich arbeite eher so mit Mittelkraft. Anstrengend genug für rote Backen, machbar genug für die kurze Überlegung, ob man das T-Shirt vielleicht noch ein zweites Mal anziehen könnte.

Mit den Zehnerkarten schwinden die Vorurteile

Naja, was soll ich sagen: Inzwischen bin ich schon bei der dritten Zehnerkarte und ertappe mich gelegentlich selbst, wie ich beim Vorbeilaufen in den Spiegel blicke, meinen Bizeps anspanne und mich ein bisschen geil finde. Ich rühre mir manchmal auch heimlich irgendwas an, das wie ein Shake aussieht und meine, beim Trinken schon meine Oberschenkelmuskulatur wachsen zu sehen.

Vielleicht, ja vielleicht ist das doch eher ein Text über schwindende Ressentiments geworden.