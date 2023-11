Eine Autofahrt als Zeit der Stille nutzen

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger ist mit dem Auto unterwegs und lässt das Radio aus. Was dann passiert, überrascht sie auf eine "herrliche und verrückte" Weise.

Ich habe gerade eine Stunde Stille hinter mir und es war vermutlich das Herrlichste und Verrückteste was ich seit Langem erlebt habe (und nein, keine Sorge, ich führe im Allgemeinen schon ein durchaus herrliches und verrücktes Leben).

Ich saß also im Auto, auf dem Weg nach Augsburg, alles wie immer. Bis auf die Tatsache, dass weder ein Radiomoderator seine angeblich humoristische Seite mittels Telefonstreichen darstellte, noch dass irgendein Musik-Album zum dreihundertvierundreißigsten Mal durchlief. Auch keine Podcastberieselung. Nichts. Absolute Stille. Bis zum Harburger Tunnel wusste mein Gehirn und der dazugehörige restliche Körper nicht so recht, was er damit anfangen sollte, mit Stille, und reagierte mit Übersprungshandlungen. Mit sowas wie mehrmals in die Haare greifen und beschließen, dass man noch zwei Tage ohne Haarewaschen durchkommt. Mit der Zunge über die Zähne fahren und meinen, ein Loch gespürt zu haben. Oder plötzlich Selbstgespräche auf Englisch führen, was zugegebenermaßen beim Machen kein bisschen, beim gerade Aufschreiben maximal peinlich scheint. Doch irgendwann, vielleicht ab der Ausfahrt Donauwörth-Süd stellte sich eine innere Ruhe ein, mein Körper entspannte sich und mit ihm meine Gedanken. Sie begannen sich zu sortieren, sich gegenseitig abzutasten und abzuhaken. Sich in wichtig und unwichtig aufzuteilen. Und sich neu zu formieren. In Erkenntnisse. In Ideen.

Der Kopf bekommt endlich Zeit und Ruhe

Ich spürte förmlich, wie mein Kopf aufatmete, weil er endlich Zeit und Ruhe bekam klarzukommen, mit allem, was ihm den Tag über eingetrichtert, gezeigt und zugemutet wurde. Wie er endlich mal weder arbeiten musste, noch berieselt wurde.

Am Parkplatz angekommen, fühlte sich mein Kopf so erholt an, wie meine Schulterblätter nach einer Stunde klassischer Rückenmassage. Vielleicht ist Stille auch genau das. Vielleicht ist Stille für unseren Kopf eine Wellnessbehandlung, wie Yoga für die Gehirnzellen, wie Aromaöl für unsere Synapsen, wie Bachblütentherapie für die Großhirnrinde. Und das ganz umsonst. Gönnen Sie Ihrem Kopf hin und wieder eine Auszeit. Er wird sich bei Ihnen erkenntlich zeigen, ganz bestimmt.

