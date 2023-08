Gönnt euch: Der Lebenslauf des Eisbechers beginnt mit Freude und endet im Süppchen

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger ist sich sicher: Nirgendwo ist man sich einer Sache so einig wie in der Eisdiele. Über den Eisbecher als Spiegelbild des Sommers.

Eisdielen sind für mich der Inbegriff von deutscher Gönnung. Nirgendwo sonst treffen die unterschiedlichsten Menschengruppen aufeinander, nirgendwo sonst ist man sich in einer Sache so einig: man gönnt sich heute. Und nicht nur eine Kugel Eis, nicht nur 4, nein, ein ganzer Eisbecher, ein Eisturm muss es sein, der einem, drapiert mit allerlei köstlichem Zubehör vom Tablett der Servicekraft entgegenstrahlt. Man möchte ihn in die Hände nehmen wie den WM-Pokal, möchte ihn küssen wie Mario Götze damals, 2014, als die Welt noch in Ordnung war.

Sobald das Objekt der Begierde vor einem steht, leuchten die Augen und wässert der Mund, ob der richtig getroffenen Eisbecher-Entscheidung. Und ob der Tatsache, dass man fernab von Diätmargarine und energetisiertem Leitungswasser seiner Leber mal wieder ein bisschen Herausforderung bietet. Die ersten Löffel sind die köstlichsten: frisch geschlagene Sahne verschmilzt im Mund harmonisch mit Eissorten wie Amarena oder Pistazie, geht eine Symbiose ein mit karamellisierten Nüsschen, den Schokostreuseln, dem Eierlikör. Ab der Hälfte, also nach circa drei Kugeln und 150 Gramm Sahne, nachdem alles Streuselähnliche bereits im Magen verschwunden ist, kehrt ein gewisses Wohligkeitsgefühl ein.

Erst Freude, dann behäbiges Bauchstreicheln

Man erlaubt sich eine Pause, lehnt sich mit einem Ausdruck der Zufriedenheit zurück. Man ist angenehm gesättigt und freut sich dennoch auf das, was noch kommt. Auch wenn man genau weiß, wie das schmeckt, was noch kommt. Tja, das Ende einer jeden Eisbecher-Gönnung sieht vermutlich in nordrhein-westfälischen Eisdielen genauso aus wie in denen von Nördlingen: träges Rühren im Eissüppchen, behäbiges Bauchstreicheln, untermalt von edlen Schwüren, man möge ab sofort nur noch Diätmargarine und energetisiertes Leitungswasser zu sich nehmen.

Warum ich über Eisbecher schreibe? Weil für mich der Sommer in seiner Gänze das Spiegelbild eines Eisbechers ist. Die ersten Sommertage fühlen sich an wie die ersten Löffel, süß, prickelnd, aufregend. Und am Ende des Sommers fühlt man sich fast ein wenig überfressen, übersommert und ist irgendwie ok damit, mal für ne Weile keinen Sommer zu haben.

Keine Sorge: Wir sind noch weit entfernt vom Ende des Eisbechers, weit entfernt vom Eissüppchen, vom Übersommertsein. Ich glaube, wir befinden uns gerade bei der Hälfte. Der Sommer (und wir) haben ein kleines Päuschen gemacht. Und, obwohl wir angenehm gesättigt sind, obwohl wir wissen, was noch kommt, freuen wir uns dennoch darauf. Gönnt euch also weiterhin.