Ich wär' so gern mehr so wie ihr denkt

Unsere Kolumnistin wird mehr Hippietum zugetraut, als in ihr steckt. Und wenn sie es doch versucht, dann scheitert sie.

Meine Außenwirkung, das stelle ich in den Sommermonaten immer wieder fest, scheint teilweise fehlleitend zu sein und so kommt es, dass man mir und meinem innersten Ich wesentlich mehr Hippietum und Coolness zutraut, als ich definitiv in mir trage. Nur weil ich gelegentlich biertrinkend auf dem Boden sitze, schreibt man mir eine gewisse Festival-Affinität zu. Und nur weil ich hin und wieder barfuß laufe, sieht man mich VW-Bus-fahrend durch die Anden tuckern. Und oftmals, also eigentlich den größten Teil des Sommers, ertappe ich mich, wie ich mir wünschte, meine Gegenüber hätten Recht.

Dabei schlafe ungern in fremden Betten und liebend gern auf meiner atmungsaktiven Federkernmatraze, ich weiß gern wie und mit wem ich nachts nach Hause komme und mache mein Geschäft am liebsten in den eigenen vier Badwänden. Sobald ich ein Polizeiauto sehe, sitze ich aufrechter im Autositz und bei diesen digitalen Tempolimit-Schildern drossle ich so lange mein Tempo, bis mich der Smiley beim Vorbeifahren tatsächlich auch angrinst. Ich habe weder Tätowierungen noch Nasenpiercings und das Einzige, was ich anspraye sind alte Blumentöpfe meiner Mutter. In mattem anthrazit. Weil es gut in die Wohnung passt.

Mehr egale Coolness wäre schön

Oh ja, ich hätte gern mehr Revoluzzer-Gen in mir, mehr avantgardistischen Charme, mehr egale Coolness. Ich vermisse es manchmal, den Drang zu verspüren, an irgendwelchen Stränden in Hängematten schlafen zu wollen (mein Rücken!) oder auf Festival-Geländen drei Tage aus dem gleichen Becher lauwarmes Bier zu trinken (Hilfe, Herpes!). Ich vermisse manchmal das Antifa-Zeichen auf meinem Schreibblock (wie geht das nochmal?) oder wenigstens das Peace-Zeichen auf meinem Knöchel (Aua!).

Gelegentlich überkommt es mich dann auch und dann packe ich voller aufrührerischer Entschlossenheit meinen Biomüllbeutel und will ihn in die Restmülltonne werfen. Einfach so. Weil ich es kann. Weil ich drauf sch***, was andere denken, weil ich lässig bin. Dann halte ich inne, entscheide mich doch für die braune Tonne und löse vorher noch den Papierzettel vom Teebeutel - der gehört nämlich in die Papiertonne.