Im Gespräch mit den Eltern plötzlich wieder Teenager

Theresa Wizinger geht dem Gefühl auf den Grund, weshalb Kinder manchmal genervt auf Eltern reagieren. Zur Wiedergutmachung hat sie sich auch Gedanken gemacht.

Eigentlich glaube ich, eine recht soziale Person zu sein. Das erkenne ich beispielsweise daran, dass ich selbst gegenüber Gegenständen emphatische Gefühle entwickle. So mische ich hin und wieder die Kuchengabeln in meinem Besteckkasten durch, damit auch die untersten mal dran kommen. Ich entschuldige mich bei meiner Grünlilie fürs Nichtgießen und bei manchen T-Shirts fürs Nichtanziehen. Und auch gegenüber meiner Mitmenschen meine ich, eine gewisse Grundhöflichkeit an den Tag zu legen. Außer, wenn es um eine ganz spezielle Personengruppe geht: meine Eltern.

Wenn sie Hilfe brauchen (was in der Tat äußerst selten vorkommt), spüre ich wie sich Genervtheit anbahnt. Wenn sie anrufen, höre ich mich plötzlich Antworten geben, deren Pampigkeit und Wortanzahl denen meiner übermüdeter Neuntklässler gleicht. Nun bin ich offensichtlich keine 15 mehr und habe durchaus so etwas wie eine pädagogische Ausbildung, sollte also wissen, wie man adäquat auf jemanden reagiert, der einem zum Beispiel gerade netterweise das Küchenregal hin schraubt. Oder das Kartoffelsalatrezept durchs Telefon nennt. Und dennoch kriege ich es nicht hin.

Warum reagieren wir auf Eltern manchmal genervt?

Im Gespräch mit meinen Freundinnen erfahre ich, dass ich wohl nicht die Einzige bin, der es so geht. Ein befriedigendes Gefühl irgendwie. Na ja, und irgendwie aber auch gruselig. Als ob sich ein Raum-Zeit-Kontinuum öffnen und ein jeder von uns in seine fieseste Pubertätsphase zurückversetzt würde. Und zwar genau ab dem Zeitpunkt, ab dem Mama nur kurz wissen will, ob man sonntags zum Essen kommt oder Papa anmerkt, dass da ja noch die Kartons im Keller stehen, die man schon seit Monaten abholen wollte. Dabei sind Eltern im Gegenzug nie pampig ihrer Kinder gegenüber. Nie.

Dieser Ungerechtigkeit möchte ich (frecherweise) im Namen aller entwachsener Kinder entgegentreten und stelle hiermit einen Gutschein an alle Eltern aus: für zweimal grundlos Pampigsein.

