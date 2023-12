Im Winter wieder Teenager mit Erinnerungen an eine unverfrorene Jugend

Wäre da nicht die Sache mit den Winterklamotten, würde sich RN-Kolumnistin Theresa Wizinger im Winter durchaus sehr jugendlich fühlen. Bauchfrei? Nein Danke.

Eigentlich eignen sich die winterlichen Monate durchaus dazu, mich jung zu fühlen. An jedem schneebedeckten Hügel will ich hinunterrutschen, jeden schokoladenbedeckten Weihnachtsmann will ich hinunterschlucken und mein Hals zeigt nach dem zweiten Mal Schaltragen seine pubertäre Seite in Form von vielen, bis sehr vielen Pickeln. Ich könnte also quasi fast als Teenager durchgehen, wäre da nicht die Sache mit den Winterklamotten. Winterklamotten existieren nämlich während der kompletten Dauer einer durchschnittlichen Pubertät nicht, wozu auch, wo man Spaghettiträgertops doch locker ganzjährig tragen kann. Kann man. Ich nicht.

Ich fühle eher eine aufkommende Blasenentzündung beim Anblick von im Schnee spielender Strandmode. Und dann möchte ich am liebsten alle freien Bäuche mit Wärmepflastern bedecken. Sämtliche freien Knöchel mit selbst gestrickten Socken umhüllen und ein wenig mütterlich warm rubbeln. Und in jeder großen Pause Heizdecken verteilen an alle ohne Jacke.

Erinnerungen an eine unverfrorene Jugend werden wach

„Wo ist deine Jacke?“ (Lehrerin mit Daunenjacke, Pulli und T-Shirt IN der Hose, wegen Ischias) „Hab keine!“ (Junge im T-Shirt, ohne alles) „Das kann nicht sein. Du musst doch eine Jacke haben! Jeder hat eine Jacke.“ „Ich nicht.“ Und man überlegt kurz, ob das ein valider Grund ist, das Jugendamt einzuschalten, besinnt sich dann eines Besseren, weil man sich wieder erinnert. An seine eigene unverfrorene Jugend. Dann denke ich an meine Mama, wie sie mir in der passenden Mischung aus Vorwurf, Wut und erwachsenem Genervtsein „Na hoffentlich frierts di gescheit“ hinterherrief, als ich mich stets weigerte, sowas Uncooles wie Strumpfhosen unter meine knielangen Karo-Röcke zu ziehen. Und soll ich Ihnen was sagen? Mich hats nie gefroren. Genauso wenig, wie meine Schülerinnen und Schüler. Wenigstens ein Bonus der Jugend.