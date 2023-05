Spülmaschine kaputt: Lieber zurück ins Kinderzimmer

RN-Kolumnistin Theresa Wizinger ärgert sich über Erwachsenen-Probleme und quartiert sich einfach wieder bei der Mama ein.

"Wie konnte es so weit kommen?", frage ich mich, während ich mit der einen Hand versuche, einen schmutzigen Teller auf einen gefährlich schlecht gestapelten Stapel anderer schmutziger Teller zu stapeln und in der anderen Hand das Handy halte, in das ich bereits zum dritten Mal laut und deutlich meine 13-stellige Kundennummer der elektrogeräteanbietenden Bandansage ins digitale Ohr diktiere. Ich weiß die Antwort natürlich.

Und ich meine nicht die Antwort auf die Frage, ob man für Fortbildungszwecke das nachfolgende Gespräch aufzeichnen dürfe, denn dazu buchstabiere ich bereits genervt "Jaaaa" ins Mobilfunkgerät. Ich meine, die Antwort darauf, wie es so weit kommen konnte, dass ich weder sauberes Geschirr, noch eine funktionierende Spülmaschine habe. Ich habe schlicht und einfach prokrastiniert. Wenn sie nun (zurecht) nicht wissen, was prokrastinieren ist, dann sei gesagt: Von Prokrastination spricht man heutzutage vor allem in Studierendenkreisen, wenn man etwas vor sich her schiebt. Wer früher faul war, prokrastiniert heute. Klingt gleich ein bisschen weniger RTL2-ig.

Die Erwachsenenprobleme doch lieber aussitzen?

Jetzt bin ich eigentlich keine Person, die Dinge unnötig vor sich her schiebt. Es sei denn, es handelt sich um Erwachsenenprobleme. Ich will sie ignorieren, umgehen, aussitzen. Sowas ist möglich beim Auto putzen. Das zögere ich quasi so lange hinaus, bis ich mir im Fußraum meinen eigenen Fußfühlpfad prokrastiniert habe.

Aber spätestens nach dem zweiten Mal mit Hand abspülen ist mir klar, dass ich hier nichts aussitzen kann. Dass ich jetzt entweder meine Sachen packe, auf unbestimmte Zeit zurück zu meinen Eltern ziehe und mein dreckiges Geschirr im Schrank verstecke oder dass ich mich jetzt kümmern muss. Die Entscheidung fällt mir erschreckend schwer, aber ich entschließe mich, zu kümmern. Um die Spülmaschine. Also nicht ich. Sicher nicht ich. Ich finde nicht mal die Gebrauchsanweisung mehr. Ich muss mich um jemanden kümmern, der werktags irgendwann zwischen acht und achtzehn Uhr vorbeikommen wird. Die Stimme an meinem Ohr erinnert mich daran, dass ich mich ja bereits schon kümmere.

Mit der Reisetasche wieder ab zu Mama

"Wir schicken Ihnen jemanden, der sich ihre Maschine mal anschaut", erklärt mir der nette Herr durchs Handy hindurch. Gerade als ich frage, "ob dieser jemand sich eventuell auch mit Waschmaschinen auskennt, weil da auch hin und wieder so ein rotes Licht leuchtet!", bricht die Verbindung ab. Schon wieder. Ich überlege kurz auszurasten, gegen die Spülmaschine zu treten, den Tellerstapel umzuschubsen. "Nein, Theresa, sowas tun Erwachsene nicht", besinne ich mich zur Contenance, packe meine Reisetasche und schreibe meiner Mutter, dass sie mein Kinderzimmer schon mal herrichten soll.

