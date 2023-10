Was hilft eigentlich, wenn Kleinigkeiten den Zorn in uns wecken?

Manchmal bringen uns Kleinigkeiten im Alltag aus dem Rhythmus: Wenn das Shampoo in der Tasche aufgeht oder wenn die Lasche einer Tomatendose bricht.

Dass kleine Dinge eine große Wirkung haben können, weiß man spätestens dann, wenn man sich soeben den kleinen Zeh am Bettkasten angeschlagen hat, wenn der Schmerz zeitverzögert, aber in Tsunamiwellen über einen einbricht und man fluchen möchte. Gegen alles und jeden, ganz besonders gegen den Bettkasten, der da vorher sicher noch nicht stand und überhaupt, warum braucht man denn auch einen Bettkasten, was sag' ich, ein Bett. In solchen Momenten werden Kleinigkeiten zu Großigkeiten, die einem ohne Vorahnung mindestens den Vormittag verderben können.

Jetzt könnte man einwerfen, dass es weitaus größere Dinge gäbe, die einem den Tag vermiesen können, Krieg zum Beispiel, und mir ist auch durchaus bewusst, dass das sehr egozentrisch sein mag, aber ich kann einfach nicht anders. Ich kann einfach nicht anders, als lauthals zu fluchen, wenn mir das Wasserglas entgleitet und sich über den Esstisch ergießt.

Wenn Kleinigkeiten den Alltagsrhythmus durcheinander bringen

Ich muss das Knirschen der Zähne und das Brodeln meiner Innereien spüren, wenn beim Öffnen von Dosentomaten die Lasche abbricht. Dann will ich die gleichen Schimpfwörter rufen, die sich meine Schüler in ihrer pubertären Obszönität von der Seele brüllen.

Will sie anschreien, die Shampooflasche, wie bescheuert man denn auch sein kann, im Kulturbeutel nicht einfach geschlossen zu bleiben. Glücklicherweise richtet sich mein impulsiver Zorn nicht gegen Mitmenschen, sondern nur gegen Objekte. Gegen Objekte, die es wagen meinen geschmeidigen Alltagsrhythmus aus dem Takt zu bringen: Schöpfkellen, die sich in Schubladen verhaken. Schraubverschlüsse, die sich nicht öffnen lassen. Schlüssel, die nie dort liegen, wo man sie verdammtnochmalhundertprozentigsicher zwei Stunden vorher abgelegt hat. Dabei will ich nicht zornig sein. Zornig sein ist anstrengend und sowieso haben wir eh viel zu viele zornige Menschen auf dieser Welt.

Ich google also nach Hilfestellungen und stoße immer wieder auf Begriffe wie „Verzeihen-Können“ und „Emphatisch-Sein“. Seit Kurzem lächle ich die Tomatendosen also an, streichle ihnen über ihre abgebrochene Lasche und flüstere ihnen zu, dass ich weiß, dass es keine Absicht war.