Neue Struktur der Dekanate: Die Seelsorge vor Ort ist unerlässlich

Die evangelisch-Lutherische Landeskirche steckt in einem umfassenden Prozess der Umstrukturierung. Im Landkreis Donau-Ries ist dies ganz deutlich zu sehen. Trotz steigender Zahlen der Kirchenaustritte und sinkender Bereitschaft junger Menschen, Pfarrerin oder Pfarrer zu werden, darf jedoch nicht übersehen werden, dass viele Gläubige den Dienst der Kirche wahrnehmen wollen. In Krisenzeiten ist die Seelsorge vor Ort unerlässlich.