Mit Kompromissen geht's auch in der Gastronomie weiter

Plus Wenn Wirte und Gäste Einschränkungen in Kauf nehmen, kann die gebeutelte Branche auch diese Krise meistern, meint RN-Redakteur Robert Milde.

Neben den Schaustellern gehört die Gastronomie zu den Branchen, die am meisten unter der Corona-Pandemie leiden mussten. Während des Lockdowns ging gar nichts, anschließend waren die Öffnungszeiten monatelang eingeschränkt. Und nun folgt weiteres Ungemach: Die Preise für Energie und Lebensmittel steigen, sodass die Wirte gezwungen sind, ihre inflationsbedingten Einbußen an ihre Gäste weiterzugeben. Es ist ein Teufelskreis ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als alle auf wirtschaftliche Besserung gehofft hatten.