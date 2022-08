Nervenkitzel statt Online-Shopping: Plädoyer für den Ladenbummel

Unsere Kolumnistin Theresa Wizinger über das vielleicht vergessene Erlebnis von Umkleidekabinen und warum Shoppen vor Ort aufregender ist, als der Klick im Internet.

Ich hab einen brillanten Tipp für Sie. Hören Sie auf, im Internet Kleidung zu bestellen. Und das sage ich nicht mit dem Hintergrund der Gutmenschlichkeit. Ich will weder Zalando niederringen, noch Ihre CO2-Bilanz aufpolieren (wobei das ein ganz passabler Nebeneffekt wäre). Ich will Ihnen einfach nur das vielleicht vergessene Erlebnis von Umkleidekabinen zurückgeben. „Umkleidekabinen?“, denken Sie sich jetzt bestimmt, „Das sind doch Brutstätten unangenehmer Gefühle. Immerhin ist man sich seiner unreinen Haut nirgendwo bewusster, als inmitten der von OP-Tisch-Licht angestrahlten Spiegelfronten einer Umkleide!“ Das mag sein, wobei ich selbst hier intervenierend anbringen muss, dass sich an der Belichtungsfront in deutschen Durchschnittsumkleidekabinen in den vergangenen Jahren einiges getan hat. In erstaunlich vielen Fällen findet man sich fast ein wenig schöner, als außerhalb des magischen Vorhangs.

Einkaufen in Geschäften Nördlingen und Co.: Kunden suchen das Abenteurer

Und, seien wir doch mal ehrlich: Hat das nicht auch ein klein wenig was von mutigem Abenteuer? Dieser kurze Moment der Aufregung, diese klitzekleine unangenehme Sekunde, in der man aus der Umkleide und vor den lebensgroßen Spiegel tritt. Dorthin, wo bereits die Shoppingbegleitung oder das Fachpersonal oder auch beide (plus alle im Raum Anwesenden) warten. Und damit komme ich bereits zum unangefochtenen Pluspunkt, dem geschulten Blick der Fachverkäufer:in, die/der bereits beim Betreten des Ladens alle Körpermaße in Sekundenschnelle gescannt und Dir von da an zahllos perfekt sitzenden Ober-, Unter- und Überteile in die geschlossene Kabine reicht. Und Dir im besten Fall auch ehrlich andeutet, welches davon Dir eher nur so semi-gut steht.

Oh ja, das fordert natürlich Mut. Wesentlich mehr Mut, als die in drei verschiedenen Größen bestellte Jeans im sicheren Nest der eigenen vier Wände mehrfach an- und auszuziehen. Aber manchmal lohnt sich das Verlassen der Komfortzone. Probieren Sie es doch mal aus.