Denkmalschutz versus Energiewende: Streit um Fotovoltaikmodule in der Wemdinger Altstadt

Darf man auf das Dach der Kirche Notre Dame in Paris Fotovoltaik-Module montieren? Auf das Schloss Neuschwanstein? Oder auf ein Wohnhaus in der Altstadt von Wemding? Der Konflikt zwischen Energiewende und Denkmalschutz findet immer wieder neue Varianten. Jetzt wurde vor dem Augsburger Verwaltungsgericht über die Klage des Wemdinger Bürgers und Stadtrats Werner Waimann verhandelt. Er möchte auf seinem Wohnhaus in der ensemblegeschützten Altstadt rund 20 schwarze Fotovoltaik-Module anbringen, um seine Energieversorgung damit zu modernisieren. Darf er nicht, hat ihm das Landratsamt in einem Bescheid mitgeteilt.

