Kooperationsvertrag für seniorengerechtes Wohnen in Nördlingen unterzeichnet

Die eco residential GmbH & Co. KG und der Caritasverband für den Landkreis Donau-Ries e.V. haben einen bedeutenden Schritt für die Zukunft des seniorengerechten Wohnens in der Region getan: Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrags wurde der Grundstein für ein neues Projekt des betreuten Wohnens in Nördlingen gelegt. Der Start des Projekts ist für das Jahr 2027 geplant. Das teilt der Caritasverband in einer Pressemitteilung mit.

Das geplante Wohnkonzept richtet sich an ältere Menschen, die selbstbestimmt leben möchten, dabei aber auf ein unterstützendes Umfeld nicht verzichten wollen. In enger Zusammenarbeit werde die eco residential GmbH & Co. KG als Projektentwickler und Bauträger sowie der Caritasverband als erfahrener sozialer Dienstleister ein modernes Wohnangebot schaffen, das auf die Bedürfnisse der älteren Generation zugeschnitten ist, heißt es weiter.

Auch Gemeinschaftsräume und Serviceangebote sind geplant

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der Caritas Donau-Ries. Gemeinsam möchten wir ein Wohnumfeld schaffen, das Sicherheit, Gemeinschaft und Lebensqualität im Alter vereint“, erklärt Stephan Deurer, Geschäftsführer der eco residential GmbH & Co. KG. Auch der Caritasverband zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit: „Mit diesem Projekt setzen wir ein starkes Zeichen für die soziale Infrastruktur in unserer Region. Unser Ziel ist es, älteren Menschen ein Leben in Würde, Selbstständigkeit und Geborgenheit zu ermöglichen“, so Branko Schäpers, Geschäftsführer des Caritasverbands Donau-Ries e.V. Das Projekt soll nicht nur barrierefreie Wohnungen umfassen, sondern auch Gemeinschaftsräume, Serviceangebote und eine enge Anbindung an soziale und pflegerische Dienstleistungen. Die Planungsphase sei schon deutlich vorangeschritten, der Baubeginn sei für 2026 vorgesehen