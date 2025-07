Ein schräges Sideboard und ein Steh-auf-Bänkchen

Mit fünf angehenden Schreinern und zwei Schreinerinnen war das Ries bei der Ausstellung der Gesellenstücke der Schreinerinnung Ansbach-Westmittelfranken in der Wirtschaftsschule Gunzenhausen stark vertreten. Traditionell findet zum Abschluss der Schreinerausbildung und kurz vor Übergabe der Gesellenbriefe die Ausstellung der Gesellenstücke statt. Bei einem Festakt würdigten Obermeister Peter Arlt die fachlich fundierte Ausbildung in den Betrieben und Berufsschule, der Weißenburg-Gunzenhausener Landrat Manuel Westphal hob die Ideenleistung und umgesetzte Handwerkskunst der jungen Menschen heraus und Gunzenhausens Bürgermeister Karl-Heinz Fitz ermunterte die Jugendlichen zum „lebenslangen Lernen“.

Alle Grußwortredner waren bei einem Rundgang vom fachlichen Können, der sorgfältigen Anfertigung und der kreativen Ideen bei den Gesellenstücken begeistert. Angesichts von 34 angehenden Jung-Schreinerinnen und Jung-Schreinern müsse sich laut Christian Wiedmann, stellvertretender Obermeister der Innung, das Schreinerhandwerk keine Sorgen um die Zukunft machen. „Wir haben einen richtig guten Jahrgang“, so Wiedmann. Überzeugt hatten die jungen Menschen mit ihren unterschiedlichen Gesellenstücken. Ein Steh-auf-Bänkchen mit Drehfunktion, eine Dartschrank in Eiche, eine Spirituosenbar in Rüster – das Holz der Ulme – oder ein Air-Soft-Schrank in Nußbaum und sogar ein schräg angelegtes Sideboard wurden von den Jung-Gesellen in ihren Ausbildungsbetrieben mit höchster Präzision gefertigt.

Freisprechung der Schreinergesellen ist im September

Dieses „schräge Sideboard“ hatte Laura Schneider aus Westheim als Gesellenstück bei der Zimmerei Stark in Auhausen gefertigt. Insgesamt hatten vier Jung-Gesellen und zwei Jung-Gesellinnen bei der Zimmerei Stark in Auhausen ihre Ausbildung absolviert und bei der Firma Taglieber Holzbau in Oettingen absolvierte Jörg Stahl seine Ausbildung. Ein Garderobenbänkchen in Eiche war sein Gesellenstück. Die Freisprechungsfeier findet am Donnerstag, 18. September, in Neuendettelsau statt.