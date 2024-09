Viererpack gegen Ederheim sichert Harburg den ersten Saisonsieg

Einen Traumstart in die Saison der Kreisklasse Nord I kann der SV Mauren nach dem 2:0-Erfolg bei Niederhofen-Hausen verbuchen, denn nach vier Spieltagen führt das Team von Trainer Harald Leinfelder ohne Punktverlust die Tabelle der Kreisklasse Nord I an. Mit bereits vier Punkten Rückstand folgen die Jura Kickers und der Lauber SV, die jeweils unentschieden spielten. Am Tabellenende wartet der Vorletzte Minderoffingen nach dem 3:3 in Bissingen noch auf den ersten Sieg, während Schlusslicht Ederheim noch punktlos ist.