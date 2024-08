Spektakuläre Spiele beim Start der Kreisklasse Nord 1

Torreich ist der erste Spieltag der neuen Saison in der Kreisklasse Nord 1 verlaufen, in den sieben Partien gab es insgesamt 32 Treffer zu bejubeln. Am häufigsten klingelte es beim 5:4-Sieg von Megesheim gegen Harburg, während es die Jura Kickers beim Kantersieg gegen Bissingen gleich siebenmal krachen ließen. Im Duell der Kreisliga-Absteiger behielt Marktoffingen mit 2:1 gegen Deiningen die Oberhand. (aku)

