Zwei Ladendiebe geschnappt: Wert der Beute war gering

Gleich zwei Ladendiebe sind am Freitag im Ries geschnappt worden. Der erste Vorfall ereignete sich am Freitag, gegen 7.40 Uhr, in einem Supermarkt in der Nördlinger Gewerbestraße. Dort beobachtete eine Zeugin laut Polizeibericht, wie ein 21-Jähriger mehrere Waren in seinen Rucksack steckte, die aber an der Kasse nicht bezahlte. Der Wert seiner Beute: vier Euro.

In Oettingen wiederum wurde eine 52 Jahre alte Frau gegen 19.15 Uhr dabei beobachtet, wie sie einen Supermarkt in der Nördlinger Straße verließ und dann mehrere Waren aus ihrer Kleidung zog. Zwei Angestellte stellten die Frau. Ihre Beute war 19 Euro wert. (AZ)