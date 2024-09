Beim Bierdiebstahl erwischt: Mann schlägt um sich und flieht

Zwei Fälle von Ladendiebstahl haben sich am Donnerstag in Nördlingen ereignet. Am Nachmittag entwendete ein 25-Jähriger zwei Flaschen Bier aus einem Verbrauchermarkt am Rübenmarkt, wie die Polizei berichtet. Die Filialleiterin beobachtete den Diebstahl und lief dem Dieb hinterher. Als sie ihn ansprach, habe der Mann um sich geschlagen und die Frau leicht an der Hand verletzt. Der Mann flüchtete sofort. Da der Mann bereits Hausverbot in diesem Geschäft hat, konnte die Filialleiterin diesen identifizieren. Gegen den Mann wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

Bei einem weiteren Fall am Vormittag wurde ein 57-Jähriger beim Diebstahl in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße beobachtet. Der Mann entwendete den Angaben nach Bekleidung im Wert von 96 Euro. Da er die Waren an der Kasse nicht bezahlte, wurde er von einem Angestellten angesprochen und die Polizei verständigt. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige sowie Hausverbot. (AZ)