Am Freitag ist ein Mann in Nördlingen beim Ladendiebstahl erwischt worden. Ein 41-Jähriger wurde dabei beobachtet, wie er in einem Supermarkt in der Augsburger Straße mehrere Artikel an seinem Körper versteckte. Danach wollte er den Laden verlassen, ohne die Artikel zu bezahlen. Die Waren hatten einen Wert von 65,05 Euro. (AZ)

