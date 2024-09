Durch einen Alarm ist am Mittwochabend ein Ladendieb in Nördlingen gestoppt worden. In einem Verbrauchermarkt in der Wemdinger Straße löste laut Polizeiangaben am Abend die Diebstahlsicherung den Alarm aus. Ein 43-Jähriger hatte in seinem Rucksack Lebensmittel im Wert von etwa zehn Euro, die er nicht bezahlte. Der Mann erhält nun eine Strafanzeige und Hausverbot. (AZ)

