Polizei wird wegen Ruhestörung gerufen und findet Cannabis

In der Nacht auf Mittwoch sind Beamte der Polizeiinspektion Nördlingen zu einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus in Nördlingen gerufen worden. Die Beamten stellten dort nach eigenen Angaben nicht nur den übermäßigen Lärm fest, sondern fanden in der Wohnung des Verursachers auch mehrere Cannabispflanzen. Da die Zahl der erlaubten drei Pflanzen überschritten worden sei, muss der 59-jährige Besitzer nun mit einer Anzeige rechnen. Die Cannabispflanzen wurden sichergestellt. Aufgrund der extremen Lärmbelästigung erhält der Mann auch diesbezüglich eine Anzeige, so die Beamten. (AZ)

