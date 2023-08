Bayern-Wahl: Das sind die Kandidaten für den Wahlkreis Donau-Ries

Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Welche Parteien und Kandidaten den Wahlkreis Donau-Ries im Münchner Maximilianeum vertreten wollen.

Die Entscheidung ist gefallen: Am Freitag, 11. August, hat der Wahlkreisausschuss der Regierung von Schwaben über die Zulassung der Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl entschieden. Laut Regierung von Schwaben wurden insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten von 13 Parteien für den Regierungsbezirk nominiert. Karl-Heinz Meyer, Pressesprecher der Regierung von Schwaben, sagt, dass keine Beschwerden dagegen eingereicht wurden. Wer von den 286 Kandidaten kandidiert für den Landkreis Donau-Ries?

Erst- und Zweitstimme bei der Landtagswahl 2023

Am 8. Oktober können Wahlberechtigte in ganz Bayern auf die Wahlunterlagen für den Landtag zwei Kreuze setzen: Eine Erststimme für die Wahl der aufgestellten Direktkandidaten und eine Zweitstimme für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber aus den Listenwahlvorschlägen der Parteien. Wer von allen Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Donau-Ries die meisten Stimmen hat, zieht also direkt in den Landtag ein. Bei der Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler einen weiteren Kandidaten ankreuzen und somit Einfluss auf die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten der Liste nehmen.

Wer in der Liste weiter oben steht, hat bessere Chancen auf einen Platz in München. Denn: Wenn ein Listenkandidat gleichzeitig ein Direktkandidat im Stimmkreis ist, aber nicht das Direktmandat bekommt, werden seine Stimmen summiert. Trotzdem bedeutet ein Platz an der Spitze nicht immer zwangsläufig eine sichere Chance: Immer wieder gibt es Fälle, bei denen hintere Listenkandidaten nach vorne gewählt werden.

Anfang September kommen die Wahlbenachrichtigungen

Bis die Wahlbenachrichtigung in den Haushalten eintreffen werden, wird noch ein bisschen Zeit vergehen, erläutert Simone Feldmeier, die beim Landratsamt Donau-Ries für Kommunalrecht zuständig ist. Sie sagt, es sei nicht möglich, die eigentliche Frist für die Wahlbenachrichtigungen einzuhalten: "Wir hatten geplant, die Stimmzettel am 27. August zu versenden, erhalten sie jedoch erst am 29. August." Danach würden sie die Zettel stichprobenartig überprüfen und an die Kommunen senden. "Ich schätze, dass die Benachrichtigungen Anfang September bei den Wählerinnen und Wählern eintreffen müssten." Die Frist für die Zusendung wurde auf den 17. September festgelegt. Bis spätestens zwei Tage vor dem Wahltag, also bis zum 6. Oktober um 15 Uhr, können Wahlberechtigte einen Wahlschein schriftlich oder persönlich beantragen. Am Wahltag kann in den Wahllokalen in der Zeit von 8 bis 18 Uhr gewählt werden. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief vor Schließung der Wahllokale bei der dafür zuständigen Stelle vorliegen.

Ein Blick auf die Kandidaten der im Landtag vertretenen Parteien:

Wolfgang Fackler ist CSU Landtagsabgeordneter für Landkreis Donau-Ries. Foto: Ralf Lienert

Auf diese Kandidaten setzt die CSU: Wolfgang Fackler aus Donauwörth und Claudia Marb gehen für die CSU ins Rennen. Fackler ist bereits seit 2013 Landtagsabgeordneter der CSU und war zuvor als Steuer-Jurist in der bayerischen Finanzverwaltung tätig. Marb (Listenplatz sechs) wohnt in Rain, ist Musikschulleiterin und stellvertretende Landrätin. Für den Stimmkreis ist Fackler der Direktkandidat der CSU.

Eva Lettenbauer Foto: Bernhard Weizenegger

Die Grünen stellen Lettenbauer auf: Eva Lettenbauer ist 30 Jahre alt, lebt in Reichertswies und ist seit 2018 Landtagsabgeordnete. Sie steht an erster Stelle der Liste und ist Direktkandidatin. Auf Platz 20 der schwäbischen Liste kandidiert Fabian Arndt aus Nördlingen für einen Sitz im Landtag.

Michael Bosse ist der Spitzenkandidat der Freien Wähler für den Wahlkreis Donau-Ries. Foto: Fullhaus GmbH

Bosse und Dinkelmeier für die Freien Wähler: Michael Bosse ist 53 Jahre alt, stammt aus Donauwörth und ist der Direktkandidat der Freien Wähler. Auf der Liste der Freien Wähler steht er an neunter Stelle. Gemeinsam mit Michael Dinkelmeier aus Wemding, der an vierzehnter Stelle der Liste steht, möchte er in den Landtag.

Markus Striedl ist Spitzenkandidat für die AfD im Wahlkreis-Donau-Ries. Foto: Privat

AfD stellt einen Kandidaten auf: Markus Striedl wohnt in Augsburg. Er ist aktuell im Augsburger Stadtrat tätig und tritt als zwölfter Kandidat der Liste an. Die AfD stellt für jeden schwäbischen Wahlkreis nur einen Kandidaten auf.

Georg Wiedemann ist der Spitzenkandidat der SPD für den Wahlkreis Donau-Ries. Foto: Maximilian König

Wiedemann und Segnitzer-König für die SPD: Georg Wiedemann ist 56 Jahre alt, gebürtiger Nördlinger und im Oettinger Stadtrat tätig. Zusammen mit Marion Segnitzer-König aus Rain tritt er für die SPD an. Wiedemann ist der Direktkandidat und steht bei der SPD an zehnter Stelle der Liste. Segnitzer-König liegt auf Rang 16 der Liste.

Tim Ludwig ist der Spitzenkandidat der FDP für den Wahlkreis Donau-Ries. Foto: Herzblut-studio

Tanner und Ludwig gehen für die FDP ins Rennen: Tim Pascal Ludwig ist 28 Jahre alt und wohnt in Nördlingen. Er geht als Direktkandidat für den Wahlkreis ins Rennen und steht an zehnter Stelle der FDP-Liste. Er und Mark Tanner aus Nördlingen (Listenplatz 18) sind die Kandidaten für den Wahlkreis Donau-Ries.

So ging die Landtagswahl vor fünf Jahren im Stimmkreis Donau-Ries aus

Welche Parteien machten bei der vorherigen Wahl 2018 im Wahlkreis das Rennen? Mit 45,6 Prozent der Gesamtstimmen lag die CSU im Stimmkreis Donau-Ries vor den Grünen, die 13,4 Prozent der Stimmen bekamen. Die Freien Wähler belegten den dritten Platz mit 11,3 Prozent, dicht gefolgt von der AfD mit 10,4 Prozent der Stimmen. Die SPD erhielt im Donau-Ries 8,8 Prozent der Stimmen und die FDP 3,5 Prozent. Die Wahlbeteiligung betrug 2018 73,4 Prozent.