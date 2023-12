Landkreis Donau-Ries

vor 50 Min.

Das ist der Unterschied zwischen Nussmärtel, Nikolaus und Weihnachtsmann

So sieht ein echter Nikolaus aus - mit Bischofsstab und Bischofsmütze. Wer unter dem Rauschebart steckt, wird an dieser Stelle nicht verraten.

Plus Gleich drei Gesellen bringen den Kindern im November und Dezember Geschenke. Was es mit ihnen auf sich hat und warum man früher Pantoffeln an die Tür warf.

Von Herbert Dettweiler Artikel anhören Shape

Der Abend des 11. November war uns Kindern immer sehr unheimlich. Kaum eines war da mehr gern nach Einbruch der Dämmerung unterwegs. Alle hatten Angst vor dem Nussmärtel, der bei uns im Südries früher "Waudl" hieß. Eingemummt in einen langen dunklen Mantel und mit wehendem Bart und Kettengeklirr polterte er durch die schon oft verschneite Dorfstraße. Nicht selten waren es sogar mehrere Gestalten, die von Haus zu Haus gingen, und da war es schon besser, in der sicheren Stube zu sein, wenn "das wilde Heer" ins eigene Haus kam.

Volkskundlich handelte es sich beim "Waudl" um die uralte Gestalt des germanischen "Wodan", der trotz Christianisierung und Umdeutung auf den "Sankt Martin" die Jahrhunderte überlebt hatte. Um die wilden Gestalten zu besänftigen, mussten die Kleinen ein Gebet freier Wahl aufsagen; danach leerte der "Waudl" aus seinem Rupfensack Äpfel, Nüsse und Lebkuchen auf den Fußboden, die, nachdem er gegangen war, eingesammelt und gegessen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen