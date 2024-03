Landkreis Donau-Ries

Diese Nase schlug vor rund 500 Jahren ein wütender Bauer ab

In der Klosterkirche von Auhausen sind die Spuren der Verwüstung im Mai 1525 noch heute am Chorgestühl in Form von abgeschlagener Nasen zu sehen.

Plus Ab 1524 brodelte es in der Region. Die Bauern lehnten sich gegen die Herren auf, plünderten Klöster und nahmen sogar einen Grafen gefangen.

Von Gerhard Beck

Derzeit laufen vielerorts Vorbereitungen für Gedenkveranstaltungen zum Bauernkrieg von 1524 bis 1526 in Süddeutschland. Man schätzt die Zahl der Todesopfer der damaligen Bauernaufstände auf mehr als 100.000. Vor allem das Frühjahr 1525 war von blutigen Unruhen geprägt. Zwischen Bopfingen und Wassertrüdingen kam es ab März zur offenen Rebellion gegen die Herrschaft, die schließlich mit einer blutigen Schlacht bei Ostheim nahe Heidenheim am Hahnenkamm niedergeschlagen wurde.

Vor 500 Jahren befand sich das Land in einem großen Umbruch. Die Auswirkungen der Erfindung des Buchdrucks und der Entdeckung von Amerika stellten Europa auf den Kopf. Ab 1517 wurde mit dem Beginn der Reformation auch die christliche Ordnung in Deutschland zutiefst erschüttert. Nördlingen machte den Anfang, dort war mit Theodor Billicanus seit 1522 bereits ein reformatorisch gesinnter Pfarrer an der Hauptkirche St. Georg angestellt. Der Karmelitermönch Kaspar Kantz ließ im gleichen Jahr sogar mit seiner „Teutschen Mess“ die erste Grundlage einer evangelischen Gottesdienstordnung drucken. 1524 berief Karl Wolfgang Graf von Oettingen in seiner Residenz auf Schloss Harburg mit Paul Warbeck einen ersten lutherischen Pfarrer als Hofprediger. Auch im Kloster Zimmern forderten zu dieser Zeit die Nonnen vehement kirchliche Reformen.

