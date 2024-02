Landkreis Donau-Ries

06:00 Uhr

Engel am Sterbebett: Was die Arbeit von Hospizbegleiterinnen ausmacht

Plus Erna Höfer steht Menschen und ihren Angehörigen in der letzten Zeit vor ihrem Tod zur Seite. Eine Aufgabe, die für die Donauwörtherin eine Bereicherung ist.

Von Verena Wengert

Als Arzthelferin war Erna Höfer aus Donauwörth 40 Jahre lang oft das Bindeglied zwischen Patienten mit ihren Angehörigen und dem Arzt. Ihr damaliger Chef begleitete immer wieder Menschen am Ende ihres Lebens. So zeichnete sich schon vor ihrem Ruhestand ab, was sie später einmal machen möchte: eine ebensolche sinnstiftende Arbeit. In 90 Stunden Ausbildung und 20 Stunden Praktikum ließ sich die heute 74-Jährige zur Hospizbegleiterin ausbilden. In nun bereits zwölf Jahren stand Erna Höfer mit der Hospizgruppe Donau-Ries vielen Menschen in der Region zur Seite. Über ein Ehrenamt, bei dem die Wertschätzung des Lebens, am Ende aber auch des Sterbens im Mittelpunkt steht.

Wie das in der Praxis aussieht, erzählt Erna Höfer mit einer Geschichte. Frau S., 62 Jahre alt, leidet seit Langem an Lungenkrebs. Nach vielen Behandlungen entscheidet sie sich, dass sie keine Krankenhaustherapie mehr will. Ihr Ehemann ist 68 Jahre alt, herzkrank aber rüstig und möchte für seine Frau daheim sorgen. Immerhin können die beiden noch kleine Spaziergänge zusammen unternehmen.

