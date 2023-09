FDP-Kandidat Ludwig: Werden um Windräder im Landkreis "nicht herumkommen"

Plus Tim Pascal Ludwig kandidiert für die FPD im Donau-Ries-Kreis. Welche Themen ihm wichtig sind und wieso die FDP aus seiner Sicht etwas für "Abenteuerlustige" ist.

Herr Ludwig, man tritt Ihnen wohl nicht zu nahe, wenn man Sie als Politikneuling bezeichnet, von dem man bisher nichts gehört hat. Jetzt sind Sie gleich Direktkandidat der Kreis-FDP für den Bayerischen Landtag geworden. Wie ging das denn?



Tim Pascal Ludwig: Ich hatte schon länger vor, mich politisch zu betätigen. Die Frage war nur noch, in welcher Partei. Am Ende bin ich dann bei den Freien Demokraten gelandet.

Wieso gerade die FDP?



Ludwig: Die Partei hat sehr viele junge Mitglieder. Das gefällt mir gut. Auch Themen wie Aktienrente oder die Digitalisierung haben mich angesprochen. So habe ich die Partei für mich entdeckt.