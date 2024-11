Gottfried Hänsel: Seit 40 Jahren im Kreistag

Er ist der Dienstälteste im Kreistag - und das wohl mit Abstand. Gottfried Hänsel engagiert sich seit 40 Jahren als Abgeordneter im Kreistag. Seit 1978 ist der Wemdinger Christsoziale Mitglied des Kreistages Donau-Ries -in zwei Etappen, denn zwischen 1990 und 1996 war er nicht Teil des Gremiums. Landrat Stefan Rößle ehrte Hänsel im Rahmen der Kreistagssitzung am Montag in Donauwörth. Rößle hob dabei hervor, dass sich Hänsel mit Hartnäckigkeit für eine ganze Palette von Projekten und Themen eingesetzt habe. Hänsel habe sich sowohl für die Jungen als auch für die Senioren engagiert sowie „in besonderem Maße für den Öffentlichen Personennahverkehr“ im Landkreis Donau-Ries.

Soziale Themen waren Gottfired Hänsel stets ein Anliegen

Die Jugendsozialarbeit an Schulen, Maßnahmen gegen Jugendarbeitslosigkeit, das Projekt Audit, Familie und Beruf und letztlich auch die Gründung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Kliniken und Seniorenheime des Landkreises Donau-Ries sind nur einige wenige Beispiele des breiten Spektrums an Projekten, an denen Hänsel über die Jahrzehnte maßgeblich mitgewirkt habe. Der Gewürdigte ist unter anderem Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande sowie der Bistumsmedaille des Bistums Eichstätt in Silber.

„Jede Epoche hat andere Herausforderungen“, resümierte Hänsel über die vier Jahrzehnte im hiesigen Kreistag. Er mahnte an, dass in Zukunft besonders die Seniorenpolitik an Bedeutung zunehme. Der Landkreis werde älter, es gelte die Infratstruktur und insbesondere die Situation in der Pflege diesbezüglich zu verbessern. (hilg)