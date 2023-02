Lehrerverbände lehnen Vorschläge der "Experten" der Kultusminister ab

Plus Nicht nur die Rieser Schulleiter, sondern auch die Lehrerverbände halten Vorschläge der deutschen Kultusminister zur Behebung des Lehrermangels für unzureichend.

Sitzen Schülerinnen und Schüler bald wieder in größeren Klassen, zusammen mit 30 anderen Kindern, oder hat speziell in der Oberstufe eine Gruppe Unterricht im Klassenzimmer, während die andere sich aus dem Homeoffice online zuschaltet? Dies sind zwei der Anregungen, welche die SWK, die Ständige Wissenschaftliche Kommission der deutschen Kultusminister vorgelegt hat. Nicht nur die Rieser Schulleiter, sondern auch die Lehrerverbände halten derartige Vorschläge zur Behebung des Lehrermangels für unzureichend.