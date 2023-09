Landtagswahl 2023: Michael Bosse will die Energiewende pragmatisch angehen

Der Riedlinger tritt für die Freien Wähler als Direktkandidat an. Viele Bürger haben ihn zuletzt auf die Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger angesprochen.

Herr Bosse, wie beeinflusst die Aiwanger-Affäre Ihren Wahlkampf um ein Landtags-Direktmandat für die Freien Wähler?



Michael Bosse: Stark ausgewirkt hat sich die Angelegenheit bei der Donauries-Ausstellung, wo wir einen Stand hatten. Wir konnten dort unsere politischen Themen, wie beispielsweise Wasserstoff oder Bürokratieabbau, gar nicht so den Besuchern näherbringen, weil sich die meisten Gespräche um Aiwanger gedreht haben.

Wie haben sich die Bürgerinnen und Bürger denn Ihnen gegenüber dazu geäußert?



Bosse: Ich stellte eine große Solidarisierung fest. Der Andrang am Stand war so groß, dass wir gar nicht rausgekommen sind. Freilich gab es auch die eine oder andere kritische Stimme.

Wie ist Ihr persönliches Verhältnis zum Bayerischen Wirtschaftsminister?



Bosse: Ich kenne den Hubert seit 17 Jahren. Mir sind bei ihm während dieser Zeit noch nie antisemitische Tendenzen oder Äußerungen aufgefallen.

Glauben Sie ihm, was er im Zusammenhang mit den Anschuldigungen äußert?



Bosse: Ich glaube ihm, mir steht es auch nicht zu, darüber zu urteilen. Es gibt jedoch keinen einzigen Beweis, dass er dieses unsägliche Flugblatt selbst verfasst hat.

Könnte sich die Affäre vielleicht sogar positiv auf das Stimmenergebnis der Freien Wähler auf Landesebene und bei Ihnen im Stimmkreis auswirken?



Bosse: Wenn ich das Feedback auf der Donauries-Ausstellung bewerte, kann man dies schon annehmen. Mein Gefühl sagt Ja zu einer Solidarisierung der Wählerinnen und Wähler mit den Gedanken und Ideen der Freien Wähler am 8. Oktober. Freilich kann dies trügerisch sein. Ich habe das selbst beim OB-Wahlkampf 2020 in Donauwörth erlebt: Da war ich zwischendurch zu 100 Prozent Oberbürgermeister (lacht). Am Ende war es bekanntlich doch ganz anders.

Kommen wir zu Ihnen als Kandidat im Landkreis Donau-Ries. Warum sollen die Bürgerinnen und Bürger Ihnen bei der Landtagswahl die Stimme geben?



Bosse: Weil ich Themen voranbringen will, von der die gesamte Bürgerschaft betroffen ist. Ich nenne nur die Entbürokratisierung. Als Stadt- und Kreisrat bekomme ich unmittelbar mit, was überbordende Vorschriften in allen Bereichen bedeuten. Hinzu kommt, dass in den Verwaltungen viel zu wenig Personal vorhanden ist, um die Fülle der Aufgaben zu erfüllen.

Es gibt aber doch keine Aussichten für mehr verfügbare Arbeitskräfte. Nicht zuletzt, weil die Baby-Boomer verstärkt in Rente gehen.



Bosse: Richtig. Das ist ein Riesenproblem. Deswegen entsteht auch ein großer Druck auf die Verwaltungen, dem sie kaum standhalten können. Von daher hilft nur weniger Bürokratie.

Wie stehen Sie zur künftigen Energieversorgung?



Bosse: Das ist ein Hauptthema der Freien Wähler. Wir brauchen dafür eine ganz breite Basis. Der Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen ist unabdingbar, kann jedoch nicht von heute auf morgen erfolgen. Der Umstieg auf alternative Energieformen muss nachhaltig, aber wirtschaftlich vonstattengehen. Ideologien sind hier fehl am Platz. Pragmatismus ist gefragt.

Was gehört für Sie dazu, diesen Weg auch im Landkreis Donau-Ries einzuschlagen?



Bosse: Bei der Photovoltaik sind wir auf einem guten Weg, bei der Biomasse ebenso. Was noch fehlt, sind Speichermöglichkeiten. Dafür will ich mich einsetzen. Hierbei kommt unter anderem der Wasserstoff ins Spiel. Ich kann mir für eine sinnvolle Energieversorgung die Gründung von Regionalwerken im Kreis vorstellen. Meines Wissens gibt es zu dem Thema bereits Gespräche zwischen den beiden Oberbürgermeistern Jürgen Sorré (Donauwörth) und David Wittner (Nördlingen). Das sind gute Ansätze.

Jetzt geht es bei der Energiewende nicht nur um Strom, sondern auch um die Wärmeversorgung. Welche Ideen haben Sie hierfür?



Bosse: Die Freien Wähler haben beantragt, auf dem Alfred-Delp-Areal (früherer Bundeswehrstandort) in Donauwörth für eine nachhaltige Wärmeversorgung auf Hackschnitzel zu setzen. Geplant war zunächst Gas. Ein solches Modell kann sicherlich auch an anderen Orten des Kreises umgesetzt werden.

Was fällt Ihnen zur künftigen Gesundheitsversorgung in der Region ein?



Bosse: Einiges. Ich bin als stellvertretendes Mitglied des gKU-Verwaltungsrates nah an den Themen dran. Ein Hauptschwerpunkt ist sicherlich, ausreichend Personal für die Kliniken und Altenheime zu finden. Nur so können wir die bestehende Struktur aufrechterhalten.

Wie soll dies gelingen?



Bosse: Der Pflegeberuf muss attraktiver gemacht werden. Aus meiner Sicht hat die Generalistik in der Pflegeausbildung nicht den erhofften Erfolg gebracht. Darüber hinaus sollten die Lehrkräfte in den Pflegeschulen besser entlohnt werden, die bis jetzt ganz normale Angestellte sind. Hinzu kommen die unattraktiven Arbeitszeiten mit Schichtdienst und die nicht gerade üppige Bezahlung der Pflegekräfte. Hier könnte der Freistaat etwas bewegen.