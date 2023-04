So entdecken Sie Merkur und Venus am Sternenhimmel

Noch bis Mitte April sind die Planeten am Himmel zu sehen, jedoch nur zu bestimmten Zeiten. Sie leuchten hell. Die Rieser Sternfreunde informieren.

Nach Sonnenuntergang stehen die beiden inneren Planeten Merkur und Venus von Anfang April bis etwa Mitte des Monats Seite an Seite tief am Westhimmel. Beide sind am Himmel nicht einmal zwei Vollmonddurchmesser voneinander entfernt.

Warum die Planeten Merkur und Venus derzeit so gut zu sehen sind

Merkur und Venus sind die beiden einzigen Planeten, die innerhalb der Erdbahn um die Sonne laufen. Sie sind bei uns niemals mitten in der Nacht zu sehen, sondern immer nur in der Abend- oder Morgendämmerung, informieren die Rieser Sternfreunde. Nur selten ist es so einfach, den Merkur am Himmel zu entdecken. Denn für gut zwei Wochen steht er ganz in der Nähe der strahlend hellen Venus. Der "Abendstern" ist ein sehr auffallendes Objekt – und hilft somit, Merkur am Himmel zu finden. Zwar wird der Abstand zwischen beiden Planeten von Abend zu Abend etwas größer, aber sie bleiben dennoch dicht beieinander. Es empfiehlt sich, einen höheren Standort zu wählen, um freie Sicht zum Horizont zu haben.

Venus hat etwa die Größe der Erde mit circa 12.000 Kilometer im Durchmesser und einen Sonnenabstand von circa 108 Millionen Kilometer, während der sonnennächste Planet Merkur nur knapp 5000 Kilometer im Durchmesser misst und sein Abstand zur Sonne etwa 58 Millionen Kilometer beträgt. Unser blauer Planet hat eine mittlere Entfernung von 150 Millionen Kilometern zum Zentralgestirn.