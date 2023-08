Landkreis Donau-Ries

Woher kommt eigentlich das Wasser im Landkreis Donau-Ries?

Plus Ohne können wir nicht leben: Trinkwasser. In dieser Serie wird auf Wasser in seinen verschiedenen Facetten geblickt. Zunächst der Blick auf die Karte.

Von Gitte Händel

Man kann es sich gar nicht mehr vorstellen, was die Bayerische Rieswasserversorgung aus den 60er-Jahren berichtet: In Nördlingen und Oettingen war das Wasser im Sommer zum Teil so knapp, dass es immer wieder abgestellt werden musste. Man hatte deswegen in Haushalten Leitungswasser in Eimern stehen, um die Zeit dazwischen zu überbrücken. Heute gibt es das nur noch bei Wasserabsperrungen, die angekündigt werden, oder bei den seltenen Rohrbrüchen. Wir öffnen den Hahn, und schon fließt es. Doch woher kommt dieses Wasser eigentlich?

Wenn die Tage so verregnet sind wie zu Beginn der Sommerferien, dann zuckt man die Schultern und denkt: na, von oben natürlich. Aber so einfach ist das beispielsweise für das Ries nicht. Das Gebiet ist sehr niederschlagsarm, der Kraterboden verhindert die Speicherung von Niederschlagswasser. Wenn man allerdings über den Kraterrand in den südlichen Landkreis blickt, sieht es ganz anders aus mit Donau, Lech, Zusam und all den anderen Fließgewässern.

