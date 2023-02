B29 neu im Ostalbkreis: Ingenieurbüro arbeitet Machbarkeitsstudie aus

Landrat und Regierungspräsidentin tauschen sich mit Abgeordneten und Bürgermeistern im Landratsamt über den Planungsfortschritt der B29 neu aus.

Auf Anregung des Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter hatte Landrat Joachim Bläse zu einem Austausch über den Planungsfortgang der B29n Röttingen – Nördlingen ins Aalener Landratsamt eingeladen. An dem Gespräch nahmen auch der Bundestagsabgeordnete für den Donau-Ries-Kreis, Ulrich Lange, und die Stuttgarter Regierungspräsidentin Susanne Bay mit ihrem Straßenplanungschef Thomas Walz teil. Vertreten waren mit Bürgermeisterin Andrea Schnele, Lauchheim, Bürgermeister Dr. Gunter Bühler, Bopfingen, und Bürgermeister Willibald Freihart, Riesbürg, die von der Maßnahme berührten Gemeinden.

„Ich freue mich, dass wir uns im Nachgang zum Ostalb-Verkehrsgipfel mit Staatssekretär Michael Theurer vom vergangenen November nun über die bereits zurückgelegten Planungsschritte und den aktuellen Stand informieren“, wird der Landrat in der Pressemitteilung zitiert. „Die B29n ist eine wichtige Verkehrsachse im und für den Ostalbkreis“, so Bläse weiter. Die Planungsschritte wurden im Einzelnen vorgestellt. So sei auf Grundlage der Machbarkeitsstudie des Ostalbkreises aus dem Jahr 2014/2015 das Projekt der B29n von der Röttinger Höhe bis nach Nördlingen mit einer Umfahrung von Aufhausen, Bopfingen, Trochtelfingen und Pflaumloch im Jahr 2016 in den „Bundesverkehrswegeplan 2030“ aufgenommen und in den „Vordringlichen Bedarf“ eingestuft worden. Nach seiner Planungspriorisierung hätte das Land Baden-Württemberg die Planung frühestens 2025 begonnen.

B29 neu: Machbarkeitsstudie soll Eingriffe in die Natur sichtbar machen

„Durch die Bereitschaft des Ostalbkreises, das Linienbestimmungsverfahren für das Land durchzuführen, konnte bereits 2020 mit den ersten Planungsschritten begonnen werden“, so Landrat Bläse. Neben einer faunistischen Planungsraumanalyse im Jahr 2020, einer großräumigen Verkehrsuntersuchung 2021 und der Faunistischen Kartierung des Untersuchungsraums in den Entwicklungszyklen 2021 bis 2022 konnte im Jahr 2022 die Planungsleistung für den straßenbautechnischen Entwurf nach einer europaweiten Ausschreibung vergeben werden, schilderten Andreas Weiß und Michael Frahm vom Geschäftsbereich Verkehrsinfrastruktur des Landratsamts.

Derzeit arbeitet das beauftragte Ingenieurbüro die Varianten der Machbarkeitsstudie und eine Null-Plus-Variante detaillierter aus, um die Eingriffe in Natur und Landschaft sichtbar zu machen. Danach werden diese Eingriffe und die Auswirkungen auf die Siedlungsgebiete im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsstudie beschrieben. Am Ende einer Variantenbewertung mit einer Vielzahl von Kriterien steht ein Vorschlag für die bauwürdigste Trasse.

Nächster Schritt ist nun die Durchführung des Scoping-Termins zur Festlegung des Untersuchungsumfangs der Umweltverträglichkeitsprüfung. Kiesewetter sagt dazu in der Mitteilung: „Ich bin froh, dass wir bei der B29n nun ein Stück weitergekommen sind und der Scoping-Termin bis zum Herbst stattfinden kann.“

Ulrich Lange: Verkehrsbelastung hat zugenommen

Ulrich Lange wird wie folgt zitiert: „Die Aufnahme der Maßnahme 'B29 neu' im Jahr 2016 in den Bundesverkehrswegeplan 2030 war für die Region eine positive Nachricht. Seither hat die Verkehrsbelastung weiter zugenommen." Daher freue es ihn, dass die Verantwortlichen gemeinsam weiter an einer Realisierung des Projekts arbeiten. Die bisherigen Untersuchungen zeigten die Komplexität der Maßnahme, aber auch den gemeinsamen Willen aller Beteiligten, das Projekt voranzutreiben.

Regierungspräsidentin Susanne Bay wies auf den weiteren Verlauf der Planung nach dem Scoping-Termin hin: „Uns steht eine anspruchsvolle Aufgabe bevor. Wir müssen allen Belangen, insbesondere denen der Umwelt, aber zugleich auch denen der Bürgerinnen und Bürger gerecht werden." (AZ)