Landrat Stefan Rößle kandidiert bei Wahl 2026 nicht

Landrat Stefan Rößle hat in der Sitzung des Kreistages seinen Rückzug angekündigt. Er trete bei der Kommunalwahl 2026 nicht mehr an, sagte der 60-Jährige. Damit bestätigte Rößle entsprechende Gerüchte, die bereits am späten Sonntagabend die Runde gemacht hatten.

Icon Galerie 30 Bilder Rund 200 Gäste waren am Samstag geladen, als der Landrat des Kreises Donau-Ries seinen 60. Geburtstag feierte. Unter den Ehrengästen befand sich auch der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann.

Rößle sagte im Kreistag, das Amt koste viel Kraft, er wünsche sich mehr Zeit für die Familie. Die Legislaturperiode werde er aber beenden. Er kündige seinen Rückzug aber schon jetzt an, damit die Parteien Zeit hätten, sich entsprechend aufzustellen. Die Kreisräte erhoben sich von ihren Plätzen und spendeten Beifall.

Mehr dazu in Kürze. (hilg/tiba)