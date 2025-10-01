Landratsamt sieht keinen Bedarf für das neues großes Wohngebiet in Utzmemmingen

Der Riesbürger Bürgermeister Willibald Freihart hat sich im Gemeinderat verärgert darüber geäußert, dass das Landratsamt Ostalbkreis den Bebauungsplan für das neue Wohngebiet „Schlagäcker West I“ im Ortsteil Utzmemmingen als nicht genehmigungsfähig erachtet. Aus Sicht des Amtes ist der Bedarf dafür nicht vorhanden. Die Gesamtfläche mit 4,3 Hektar erscheint der Behörde schlichtweg als zu groß.

Sie sieht keine Erforderlichkeit für ein solches Ausmaß und empfahl, das Gebiet zu verkleinern. Nach einem Gespräch mit dem Regionalverband Ostwürttemberg und dem Planer ist Freihart zufolge vereinbart worden, die Größe auf nunmehr 1,5 Hektar festzulegen. Der Rathauschef verwies auf die jahrzehntelang bewährte Praxis in Riesbürg, Baugebiete entsprechend groß zu dimensionieren und die Grundstücke ohne Wartelisten oder Reservierungen zum Verkauf anzubieten. Nach einem Beschluss des Rates wird nun der Bebauungsplan entsprechend abgeändert. Der nächste Schritt ist eine erneute Anhörung der Träger öffentlicher Belange sowie der Öffentlichkeit. Der Gemeinderat muss daraufhin die eingegangenen Anregungen und Bedenken in einer seiner nächsten Sitzungen wiederum abwägen und eine Satzung über den geänderten B-Plan fassen.

Zwei Straßen innerhalb des Gemeindegebietes sollen neu asphaltiert werden. In Utzmemmingen handelt es sich um ein Teilstück der Beethovenstraße inklusive der Kreuzung Eichendorfweg/Schubartstraße. Die Kosten liegen für beide Vorhaben bei rund 110.000 Euro. Im Ortsteil Goldburghausen erhält die Goldbergstraße einen neuen Fahrbahnbelag, weil der bisherige sich in einem schlechten Zustand befindet. Gleichzeitig soll vom Bauhof die Wasserleitung ausgetauscht werden. Die Kosten liegen bei 129.500 Euro. Ebenfalls ausgetauscht wird das sogenannte Hebewerk in der Kläranlage Pflaumloch, weil es in die Jahre gekommen ist. Der Kommune kostet dies knapp 100.000 Euro.