Leistungsprüfung erfolgreich abgelegt

Kürzlich legten zwei Gruppen der Freiwilligen Feuerwehr Lehmingen die Leistungsprüfung im Löscheinsatz ab. Unter den Augen der Schiedsrichter Kreisbrandmeister Anton Meyer, Daniel Härtle und Marco Härtle wurden die gestellten Aufgaben sauber und ordentlich durchgeführt. Zuerst wurden Knoten und Stiche vorgeführt, dann Zusatzaufgaben verschiedener Teilnehmer erledigt, dann eine Verkehrsabsicherung erstellt und als nächstes wurde der Aufbau der Variante I mit Wasserentnahme aus Hydrant durchgeführt. Anschließend stand noch die Trockensaugprobe auf dem Programm. Die Schiedsrichter waren mit dem Ablauf der Leistungsprüfung sehr zufrieden. Alle Teilnehmer haben mit Erfolg bestanden.

