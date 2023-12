Zugaben über Zugaben beim Konzert der Blaskapelle Lehmingen

Jugend- und Stammkapelle spielen am ersten Advent in der Hainsfarther Mehrzweckhalle. Die Gäste erleben eine Reise durch viele Genres der Blasmusik.

Das Jahresabschlusskonzert der Blaskapelle Lehmingen am Vorabend zum 1. Advent mit der Jugend- und Stammkapelle war trotz des schlechten Wetters in der gut besetzten Hainsfarther Mehrzweckhalle mit seinen Höhepunkten wieder erfolgreich. Vorstand Markus Frey begrüßte die zahlreich gekommenen Gäste und wünschte einen schönen Abend, der unter dem Motto stand: „Kino für die Ohren“.

Eva Helmle und Julia Beck moderierten das Programm der Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt, denn die beiden Nachbar-Musikvereine haben sich schon vor einigen Jahren zusammengetan, um die Jugendausbildung künftig gemeinsam zu meistern. Die beiden Brüder Daniel und Marius Seefried teilten sich ins Dirigat.

Jugendkapelle Lehmingen-Dornstadt seit Jahren gemeinsam unterwegs

Dem beliebten Konzertstück für Jugendblasorchester „Zauberland“ von Kurt Gäble folgte der Ohrwurmgarant „The Magnificent Seven“ (Die glorreichen Sieben) aus dem Wilden Westen. Mit dem „Wild Cat Blues“ des Komponisten Fats Waller aus der Swing-Ära der 1920er- und 1930er-Jahre blieb man in Amerika. Marlene Fackler als Klarinetten-Solistin imitierte die von Hartmut Betz arrangierte „Wildkatze“ vortrefflich.

Mit dem nachdenklichen und zugleich aufmunternden Lied „Clocks“ wollten die Jugendlichen ihren Konzertteil beenden, doch die Zuhörer forderten noch eine Zugabe, die mit dem Stück „Viva La Vida“ auch gewährt wurde. Nach einem mächtigen Applaus räumten die Jungen aber dann doch die Bühne für die Stammkapelle, nun - wie seit 15 Jahren - unter der Leitung von Hartmut Betz. Für die Stammkapelle sagten Carina Stark und Teresa Fuchs die Stücke an und als passendes Anfangsstück für den „Kino-Abend für die Ohren!“ den grandiosen Marsch „AllgäuLand“ von Kurt Gäble als Hommage zu dessen 70. Geburtstag. Rolf Schneebiegls „Pusztazauber“ entführte in die ungarische Tiefebene, in die Schönheiten und Weite dieses Landes.

Menschen und deren Charaktere werden musikalisch dargestellt

Mit einem packenden Medley zur berühmten Filmmusik von Klaus Badelt „Pirates of the Caribbean“, besser bekannt als „Fluch der Karibik“, zeigte die Stammkapelle, was auch von einem Laienorchester geleistet werden kann. Menschen und deren Charaktere musikalisch darzustellen, ist ein beliebtes Motiv in der Programmmusik. So auch im letzten Stück vor der Pause: „Der Student geht vorbei“ ist ein ohrgängiges Stück der Wiener Salonmusik, komponiert im Jahr 1929 von Julio Cesar Ibanez. Das pfiffige Hauptthema in Walter Tuschlas Blasorchester-Arrangement wurde solistisch gespielt von Lara Schmidt auf der Piccolo-Flöte.

Nach Ehrungen und Pause standen zwei Flüsse auf dem Programm: Zunächst die „Isel“ in Osttirol mit dem gleichnamigen Marsch des Komponisten Gerald Ranacher, und danach zeigten die Solo-Trompeter Erwin Schröppel und Jürgen Greß die landschaftlichen Besonderheiten „Im schönen Donautal“. Schon der Titel „The Sound Of Silence“ (Der Klang der Stille) irritiert und klingt sonderbar, doch die Moderatorin empfahl, einfach die Augen zu schließen und einen eigenen Film im inneren Auge abspielen zu lassen.

Abwechslungsreiche solistische Variationen beim Konzert in Hainsfarth

Eine besonders originelle Komposition von Peter Schad ist „Grandfather´s Clock“ – „Großvaters Uhr“! Mit abwechslungsreichen solistischen Variationen des ersten Tenorhornisten Daniel Seefried als anfangs recht gemütlichem, dann aber immer munterer werdendem Großvater und Lara Schmidt an der Piccoloflöte als tickende Taschenuhr erinnerte dieses unterhaltsame Stück eindringlich an das Motto des Abends.

Mit dem unverwüstlichen Blasmusik-Klassiker „Posaunen-Express“, ein schmissiger Dixie-Marsch von Walter Tuschla aus dem Jahr 1980, konnte sich das tiefe Blech einmal so richtig in Szene setzen. Den Abschluss des Konzert-Reigens bildete der Song „Über sieben Brücken musst du geh'n“ der ehemaligen DDR-Rockgruppe Karat.

Mit zwei Zugaben, der beliebten Polka von Jan Kelnar mit dem Titel „Launisches Mädchen“ und der böhmischen Polka „Wir Musikanten“ von Kurt Gäble verabschiedete sich die Blaskapelle aber endgültig.