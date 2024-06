LIerheim

vor 16 Min.

Über Jahrhunderte gab es den "Brui von Liere"

Plus Einst wurde in Lierheim nicht nur jede Menge Bier gebraut, es wurde dort auch an die Gäste verkauft. Gleich mehrmals brannte das Anwesen ab.

Von Georg Strauß

Die Geschichte der Brauerei von Lierheim wurde im Jahr 2000 von Friedrich Mühlbacher in seiner „Häuserchronik Appetshofen-Lierheim“ und 2010 von Gerda Schupp-Schied im Buch „Gsodschneida“ beschrieben. Beide bieten eine Fülle an Informationen zu der Brauerei und ihrem Umfeld. Die „Brui“ war eine jener Rieser Gastwirtschaften, die zunächst nur ihr eigenes Bier herstellten. Sie trug auch keine besondere Bezeichnung, sondern war schlicht die „Brui von Liere“ oder die „Liere-Brui“ und der Wirt der „Brui von Liere“. Mit der Mühle, dem Schloss, der steinernen Egerbrücke und der Bäckerei in unmittelbarer Nachbarschaft bildete sie am Ortseingang eine eindrucksvolle Kulisse, die um die Wende zum 20. Jahrhundert immer wieder ein beliebtes Motiv für Ortsansichten darstellte.

Während heute Mühle und Schloss großteils von Baumbewuchs verdeckt sind, die Brücke am Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört und an anderer Stelle neu errichtet und die Bäckerei zu einem Wohnhaus umgebaut wurde, lässt der Blick auf das nun bäuerliche Anwesen erahnen, dass es sich dabei nicht um gewöhnliche landwirtschaftliche Gebäude handelt. Vielmehr ist der Mittelteil des Gebäudekomplexes die ehemalige Brauerei. Bei dem zweigeschossigen Wohnhaus handelt es sich um einen nahezu originalgetreuen Nachbau des 1982 abgebrochenen Wirtshauses von 1750 mit Giebelschmuck und Torbogen aus dem Originalgestein.

