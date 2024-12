Lkw streift Dach

Ein Lastwagen hat am Montagmorgen in Minderoffingen ein Hausdach beschädigt. Der Polizei Nördlingen zufolge streifte der vermutlich weiße Sattelzug das Hausdach gegen 7 Uhr. Der Lkw war von der oberen Straße in die Dorfstraße abgebogen und hatte dabei den Dachüberstand beschädigt. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt Hinweise unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

