Löpsingen

In diesem Nördlinger Stadtteil soll es ein eigenes Nahwärmenetz geben

Was in anderen Städten schon gebaut wird, soll auch in Löpsingen entstehen: ein Nahwärmenetz.

Plus In Löpsingen wird eine eigene Genossenschaft gegründet. 82 Bürgerinnen und Bürger zeichnen einen Anteil. Was der Anschluss kosten wird.

Von Bernd Schied

Im Nördlinger Stadtteil Löpsingen soll in absehbarer Zeit ein Nahwärmenetz etabliert werden, um der Bevölkerung eine günstige und vor allem umweltfreundliche Wärme-Versorgung ohne fossile Energieträger zu ermöglichen. Am Dienstagabend fand im Gasthaus Zum Schwarzen Adler die Gründungsversammlung für die „Nahwärmegenossenschaft Löpsingen“ statt, die den Netzausbau federführend auf den Weg bringen will und rechtlich für Bau und Betrieb geradesteht.

Die Resonanz der Versammlung war außerordentlich hoch, was Ortssprecherin Gudrun Gebert-Löfflad als Indiz dafür wertete, dass die gesamte Löpsinger Bürgerschaft hinter dem Projekt steht. Am Ende waren es 82 Anwesende, die an diesem Abend einen Genossenschaftsanteil zeichneten. Weitere Zeichnungen sind an den kommenden zwei Samstagen im örtlichen Gemeindezentrum möglich.

