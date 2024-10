Löp’Singers feiern 25jähriges Jubiläum

Normalerweise erwartet den Zuhörern bei einer Jubiläumsfeier ein eher langweiliger Abend mit endlosen Grußworten, Ehrungen und Danksagungen. Nicht so bei den Löp’Singers anlässlich ihres 25 – jährigen Jubiläums in der festlich geschmückten Halle in Löpsingen. Der Chor begeisterte das zahlreich erschienene Publikum mit Songs aus den letzten 25 Jahren, von Gospel bis hin zu aktuellen Stücken aus Rock und Pop von Taylor Swift, Ed Sheeran und Metallica. Unter der professionellen Leitung der Interims-Chorleiterin Silke Keßler und begleitet von der gut aufgelegten Band wurde ein breit gefächertes Repertoire präsentiert. So überzeugte Bernd Seitz mit seinen Solis bei „Viva la Vida“ -- gesungen durch den um einige weitere Sänger zu einem Projektchor aufgestockten Chor -- und „Baba Yetu“, dem afrikan. „Vater Unser“. Damit der Chor selbst Musik auch genießen konnte, hat man das Duo Bogenspiel eingeladen, das mit Cello, Violine und Gitarre romantische Liebeslieder, Filmmusik, aber auch mittelalterliche Klänge vortrugen. Ein rundum gelungener Gastvortrag, der das Publikum so begeisterte, dass die Beiden Damen Caro und Alina nicht ohne Zugaben von der Bühne kamen. Die ehemalige Chorleiterin Susanne Gatz hatte als Geburtstagsgeschenk das Publikum animiert mit dem Chor und allen anwesenden Sängern den Song „Don’t worry, be Happy“ anzustimmen. Es galt besonders die anwesenden ehemaligen Chorleiter und Chorleiterinnen zu ehren, ohne die eine solch positive Entwicklung gar nicht denkbar wäre. Auch Annika Körner ist zu erwähnen, die sich derzeit noch in Babypause befindet, aber ein Großteil der Probenarbeit für dieses Jubiläumskonzert noch bis Juni geleitet hat. Die Party geht noch weiter. Am 23. November um 19 Uhr ist die professionelle Gruppe „Cash n go“ aus Augsburg in der Löpsinger Turnhalle zu Gast mit einem lohnenswerten A cappella Konzert, welches man keinesfalls verpassen sollte. Tickets im Vorverkauf sind in der Touristinformation in Nördlingen für 18 Euro erhältlich. (AZ)

