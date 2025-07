Löp'Singers trotzen dem Gewitter

Das Sommerkonzert am musikalischen Biergarten in Löpsingen ist knapp an einem Wolkenbruch und einer Gewitterfront vorbei geschrammt. Die Gäste saßen dennoch nicht im Trockenem, sondern wurden bestes mit Kulinarischem und guten Ohrenschmaus verwöhnt. Zu Gast, am etablierten Pop Up Biergarten hinter der Löpsinger Turnhalle, waren der Gastchor St. Veit aus Birkhausen unter der Leitung von Helga Schuhwerk und die Band Saitenschlag. Mit den Liedern "So soll es bleiben" und "Roten Lippen" wurde das Publikum auf den Sommerabend eingestimmt. Die Löp'Singers gaben unter der stellvertretenden Chorleitung von Maximilian Renner ihr Bestes mit u.a. " Tage wie diese" und " Shallow" mit Gitarrenbegleitung zum Ausdruck. Die Band Saitenschlag rundete den lauschigen Abend ab, nachdem die Wolkenfront gänzlich verzogen war und man sich in sommerlicher lauschiger Atmosphäre entspannt den musikalischen Abend genießen konnte. Am 25. Oktober um 19.30 Uhr in der Turnhalle zu Löpsingen werden die Löp'Singers ihr neues Programm zum Thema Soundtrack und Filmmusik am Herbstkonzert präsentieren.

