Wie ein Rieser "Blasmusik der Spitzenklasse“ mit seinem Orchester bietet

Was vor mittlerweile zehn Jahren mit einer Handvoll Studienkollegen als zunächst loses Projekt begann, hat sich in Musikerkreisen in Süddeutschland, der Schweiz und Österreich bis nach Norddeutschland etabliert: ein Blasorchester in großer Besetzung, das die Musik aus dem Egerland, die einst Ernst Mosch berühmt gemacht hat, in höchster konzertanter Qualität und mit Top-Arrangements auf die Bühne bringt. Inzwischen bildet ein Team aus dreiundzwanzig Musikern einen ausgesuchten Stamm um Kapellmeister Lukas Bruckmeyer.

