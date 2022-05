Maihingen/Dürrenzimmern

Servus Pfarrer Hertle: 66-Jähriger wird verabschiedet

Pfarrer Reinhold Hertle wurde nach 41 Jahren als Geistlicher in den Ruhestand verabschiedet. Er hat viel vor und hofft, dass es kein "Unruhestand" wird.

Plus In Maihingen bekommt der Seelsorger vom stellvertretenden Dekan Ulrich Tauber seine Entlass-Urkunde. Was er jetzt vor hat und wie es mit seiner Stelle weitergeht.

Von Ann-Kathrin Wanger

Nach 41 Jahren als Pfarrer und knapp acht Jahren als Seelsorger in den Gemeinden Dürrenzimmern, Munningen und Schwörsheim ist Reinhold Hertle vom stellvertretenden Dekan Ulrich Tauber in der Maihinger Klosterkirche in den Ruhestand verabschiedet worden. "Jetzt wird's ernst", meinte Tauber zu seinem Kollegen Hertle und übergab ihm die Entlass-Urkunde, unterzeichnet vom Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, mit Wirkung vom 1. April 2022. Eigentlich hätte die Verabschiedung bereits Mitte März stattfinden sollen.

