Junge Talente begeistern beim Jugendkonzert

Icon Vergrößern Das große Finale beim Maihingen Jugendkonzert: Zusammen mit den Ausbildungskindern spielt die Jugendkapelle und der neuen Leitung von Moritz Götz (Mitte) das Stück "Dankeschön" Foto: Pauline Herrle Icon Schließen Schließen Das große Finale beim Maihingen Jugendkonzert: Zusammen mit den Ausbildungskindern spielt die Jugendkapelle und der neuen Leitung von Moritz Götz (Mitte) das Stück "Dankeschön" Foto: Pauline Herrle

Beim traditionellen Jugendkonzert des Musikvereins Maihingen zeigten die jüngsten Musikerinnen und Musiker in der voll besetzten Geflügelhalle ihr Können. Das Vorstufenorchester Fremdingen-Maihingen unter der Leitung von Josef Leberle und Maria Fochler eröffnete den Abend mit „Pirates of Rock“. Anschließend begrüßte Vereinsvorsitzende Elisabeth Götz die Zuhörer, bevor die Jugendsprecherinnen Johanna Fußstetter, Charlotte Götz und Marie Hach durch das Programm führten. Ein musikalischer Streifzug präsentierte die Vielfalt des Vereins: Von Blockflöte bis Tuba demonstrierten Anfänger und Fortgeschrittene ihren Ausbildungsstand. Das Vorstufenorchester begeisterte mit einem von Dirigent Leberle arrangierten Medley der bekannten Rieser Band „Los Bressackos“ sowie bekannten Taylor-Swift-Hits. Im zweiten Konzertteil übernahm die Jugendkapelle unter der Leitung von Dirigent Moritz Götz mit dem Eröffnungsstück „Colors of Time“, der Polka „Cocovicka“ und dem Konzertstück „Serengeti“. Zwischendurch ehrten die Vorsitzenden Elisabeth Götz, Florian Kotz und Petra Seitz junge Musiker für herausragende Leistungen bei Prüfungen des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds und vereinsinterne Jubiläen. Franz Braun, Ben Lechner, Olivia Müller und Aaron Wunderle bestanden die Juniorprüfung. Für die D1-Prüfung wurden Laura Braun, Niklas Haas und Luca Reichert mit Bronze, Isabella Götz und Max Hertle für die anspruchsvollere D2-Prüfung mit Silber ausgezeichnet. Für langjähriges Musizieren im Verein wurden Michael Hager, Thea Kotz, Philipp Wiedemann (10 Jahre) sowie Lilli Herrle, Anna Ostermeyer und Clara-Marie Rieger (15 Jahre) mit einer Anstecknadel gewürdigt. Der Höhepunkt des Konzertabends war das Stück „Dankeschön“ der Fäaschtbänkler. Nach dem von Charlotte Götz gespielten Klarinetten-Solo versammelten sich alle Ausbildungskinder zum großen Finale mit der Jugendkapelle vor der Bühne. Mit Leuchtstäben und Gesang verabschiedeten sich die Jungmusiker vom Publikum – begleitet von großem Applaus.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.