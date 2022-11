Maihingen

vor 17 Min.

Mehr Platz nötig: So geht es mit dem Kindergarten in Maihingen weiter

Die Kindertagesstätte in Maihingen wird an der Nordseite erweitert.

Plus Der Gemeinderat beschließt, die Kindertagesstätte Kleine Freunde in Maihingen zu erweitern. Und zwar so schnell wie möglich, wie Bürgermeister Franz Stimpfle sagt.

Von Pauline Herrle Artikel anhören Shape

Bereits 2016 ist der Kindergarten in Maihingen erweitert worden. Doch der Platz reicht mittlerweile trotzdem nicht mehr. "Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schnell wieder Bedarf für eine Erweiterung haben", sagt Bürgermeister Franz Stimpfle. Die aktuellen und die zu erwartenden Anmeldungen in den kommenden Jahren sind ausschlaggebend.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen