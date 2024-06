Unbekannte stoßen Kircheninventar um

Unbekannte haben das Inventar der Kirche Maria Immaculata in Maihingen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben von Sonntag auf Montag in der Kirche Maria Immaculata in Maihingen den Ambo und ein Lektionar beschädigt. Laut Polizeibericht stieß der Täter den Ambo um, sodass ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro entstand. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)