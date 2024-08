Ein Maisfeld bei Möttingen ist zwischen Sonntag und Dienstag verwüstet worden. Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein Unbekannter mit einem Auto etwa 100 Meter tief in das Maisfeld nahe der B25 hinein und beschädigte so die Pflanzen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

