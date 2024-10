Mann misshandelt Ehefrau und kommt in Gewahrsam

Ein 34-jähriger Mann ist am Samstag wegen Gewalt gegen seine Frau und gegen Polizeibeamte in Bopfingen in die Gewahrsamszelle gekommen. Dem Polizeibericht zufolge kamen Polizeikräfte gegen 22.45 Uhr in seine Wohnung in der Carl-Weil-Straße, weil er seine Frau körperlich misshandelt hatte. Der alkoholisierte und aggressive Mann ging auch die Beamten sofort körperlich an, sodass sie ihm Handschellen anlegten. Auch hier leistete er massiven Widerstand. Die Beamten brachten ihn in eine Gewahrsamszelle des Polizeireviers in Ellwangen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen und ein Kostenbescheid. (AZ)

